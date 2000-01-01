Топ-5 самых дорогих зимних трансферов
Зимнее трансферное окно уже открылось. Transfermarkt составил список самых дорогих зимних переходов. Какие сделки вошли в топ-5?
5-е место — Михаил Мудрик
В сезоне-2022/2023 украинец перебрался из «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн.
4-е место — Душан Влахович
Серб перешёл из «Фиорентины» в «Ювентус» за € 83,5 млн в сезоне-2021/2022.
3-е место — Вирджил ван Дейк
В сезоне-2017/2018 «Ливерпуль» выкупил нидерландца у «Саутгемптона» за € 84,6 млн.
2-е место — Энцо Фернандес
В сезоне-2022/2023 аргентинец перешёл из «Бенфики» в «Челси» за € 121 млн.
1-е место — Филиппе Коутиньо
В сезоне-2017/2018 бразилец перебрался из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн.
Топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории
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