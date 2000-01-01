Мусиала забросил несколько трёхочковых на базе «Баварии». Очень крутое видео!

Мусиала забросил несколько трёхочковых. Видео

Джамал, оказывается, хорош не только в футболе. Хавбек сходил на базу баскетбольной «Баварии» и немного покидал мяч в корзину. Вы только посмотрите, сколько трёхочковых он забросил!