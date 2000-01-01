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Анчелотти в топ-3 тренеров по играм во главе «Реала»
Анчелотти в топ-3 тренеров по играм во главе «Реала»
Карло вышел на второе место по числу матчей у руля «Реала», сравнявшись с Зинедином Зиданом. Выше легенд лишь один специалист!
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2-3-е место — Карло Анчелотти
2-3-е место — Карло Анчелотти
На счету итальянского коуча 263 матча во главе «Реала». Анчелотти руководил командой в 2013-2015 годах и на постоянной основе с 2021 года.
2-3-е место — Зинедин Зидан
2-3-е место — Зинедин Зидан
В качестве главного тренера «Реала» Зидан тоже провёл 263 матча во всех турнирах. Эту должность француз занимал с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.
1-е место — Мигель Муньос
1-е место — Мигель Муньос
Испанец руководил «Реалом» с 1959 по 1974 год. За это время команда отыграла 605 матчей.
Анчелотти сравнялся с Зиданом по числу игр у руля «Реала». Выше лишь один тренер!
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