Топ-5 самых прибыльных футбольных академий
CIES Football провёл исследование самых прибыльных футбольных академий за последние 10 лет. Какие школы вошли в пятёрку наиболее успешных?
5-е место: «Челси»
На продаже игроков из академии клуб заработал € 347 млн.
4-е место: «Реал»
Испанская школа выпустила игроков на € 364 млн.
3-е место: «Лион»
Французская академия помогла клубу заработать € 370 млн.
2-е место: «Аякс»
Школа из Нидерландов подготовила игроков, за счёт продажи которых клуб заработал больше € 376 млн.
1-е место: «Бенфика»
Самая прибыльная академия принесла португальскому клубу € 516 млн.
Топ-5 самых прибыльных футбольных академий за последние 10 лет
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