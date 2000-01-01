Роналду повторил гол своего сына. Видео
Криштиану записал ответ старшему сыну. Роналду-младший недавно забил красивый штрафной, его отец решил повторить этот удар. У кого вышло лучше?
Роналду повторил гол своего сына. Криштиану красиво пробил со штрафного
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