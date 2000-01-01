Тен Хаг скоро побьёт достижение Фергюсона
Информация, которая вас удивит. Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» 14 января, то Эрик тен Хаг обгонит сэра Алекса Фергюсона по одному показателю. Какому?
Удивительные цифры
По данным Sky Sports, в случае победы над «Тоттенхэмом» тен Хаг обойдёт Фергюсона по проценту побед в клубе. Сейчас винрейт нидерландского коуча — 59,3%, а у легендарного шотландца — 59,7%.
Тен Хаг вот-вот побьёт достижение Фергюсона в «МЮ». Какое?
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