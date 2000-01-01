Невероятная церемония открытия Кубка Азии. Фото
В Катаре стартовал Кубок Азии. Арабские шейхи устроили грандиозную церемонию открытия турнира. Вышло невероятно красиво. Вы только посмотрите на эти кадры!
Церемония открытия Кубка Азии — отдельный вид искусства! От этих фото бегут мурашки
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