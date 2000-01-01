Забавная реакция Холанда на победу «Сити». Фото
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» (3:2) на последних минутах матча 21-го тура АПЛ. Эрлинг не попал в заявку и смотрел игру из дома. Футболист крайне забавно отреагировал на победу своей команды.
Главный болельщик
Норвежец на играет с начала января из-за травмы стопы, но продолжает активно поддерживать команду.
Празднование
Победу «Сити» Холанд предложил отметить шотом молока.
Холанд забавно отреагировал на победу «Сити» над «Ньюкаслом». Фото
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