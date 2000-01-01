Холанд забавно отреагировал на победу «Сити» над «Ньюкаслом». Фото

Забавная реакция Холанда на победу «Сити». Фото

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» (3:2) на последних минутах матча 21-го тура АПЛ. Эрлинг не попал в заявку и смотрел игру из дома. Футболист крайне забавно отреагировал на победу своей команды.