Кейн повторил крутой рекорд Левандовского
Гарри действительно феноменален. Форвард «Баварии» повторил рекорд Роберта Левандоского по количеству голов в первой половине сезона. Нереально круто!
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На счету Кейна 22 гола в 16 матчах Бундеслиги. Единственный, кому удавалось забить столько же за половину сезона, был Роберт Левандовски. В сезоне-2020/2021 поляк записал в свой актив 22 мяча.
Кейн повторил крутой рекорд Левандовского. Какой?
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