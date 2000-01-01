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Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ
Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ
Кевин помог «Сити» обыграть «Ньюкасл» (3:2). Благодаря этому бельгиец сравнялся с Уэйном Руни по числу голевых передач в истории АПЛ. Кто ещё в топ-5?
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5-е место — Лэмпард
5-е место — Лэмпард
Фрэнк отдал 102 ассиста за время игры в «Челси», «Вест Хэме», «Суонси Сити» и «Манчестер Сити».
4-е место — Де Брёйне
4-е место — Де Брёйне
На счету Кевина 103 результативных паса за «Челси» и «Манчестер Сити».
3-е место — Руни
3-е место — Руни
Уэйн отдал 103 голевые передачи в «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед».
2-е место — Фабрегас
2-е место — Фабрегас
Сеск сделал 111 голевых за «Арсенал» и «Челси».
1-е место — Гиггз
1-е место — Гиггз
На счету Райана 162 результативных паса за «Манчестер Юнайтед».
Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ. Больше голевых пасов лишь у двух игроков!
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