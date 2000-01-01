Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ. Больше голевых пасов лишь у двух игроков!

Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ

Кевин помог «Сити» обыграть «Ньюкасл» (3:2). Благодаря этому бельгиец сравнялся с Уэйном Руни по числу голевых передач в истории АПЛ. Кто ещё в топ-5?