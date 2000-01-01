Беллингем попросил у фанатов «Реала» необычный плакат после Суперкубка. Видео

Беллингем забрал у фанатов необычный баннер. Видео

«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв «Барселону» (4:1). После матча Джуд попросил у фанов баннер с ним, Родриго и Винисиусом в образах из игры GTA.