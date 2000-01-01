Моуринью прослезился, прощаясь с фанатами «Ромы»
«Рома» отправила в отставку главного тренера Жозе Моуринью после трёх лет работы в клубе. Специалист не смог сдержать слёз, прощаясь с фанатами команды. Очень трогательное видео.
Жозе Моуринью прослезился, прощаясь с фанатами «Ромы». Трогательное видео
Читайте также
Беллингем забрал у фанатов необычный баннер. Видео
Россиянин оформил покер за «МЮ»
Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ
Кейн повторил крутой рекорд Левандовского
Забавная реакция Холанда на победу «Сити». Фото
Невероятная церемония открытия Кубка Азии. Фото
«Барселона» прервала уникальную серию
Тен Хаг скоро побьёт достижение Фергюсона. Какое?
Роналду повторил гол своего сына. Видео
Роналдо дал блогеру «Золотой мяч». Видео реакции
Беллингем повторил празднование гола с фанаткой
5 самых прибыльных футбольных академий
Мусиала забросил несколько трёхочковых. Видео
Анчелотти в топ-3 тренеров по играм у руля «Реала»
Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории
Силва мощно сходил в ресторан бизнесмена из России