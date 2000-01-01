Жозе Моуринью прослезился, прощаясь с фанатами «Ромы». Трогательное видео

Моуринью прослезился, прощаясь с фанатами «Ромы»

«Рома» отправила в отставку главного тренера Жозе Моуринью после трёх лет работы в клубе. Специалист не смог сдержать слёз, прощаясь с фанатами команды. Очень трогательное видео.