Сборная самых дорогих футболистов в аренде
Портал Transfermarkt представил сборную, составленную из самых дорогих футболистов, играющих на правах аренды в текущем сезоне. Кто вошёл в команду?
Вратарь — Райя (€ 35 млн)
Давид перешёл на правах аренды из «Брентфорда» в «Арсенал».
Левый защитник — Матсен (€ 20 млн)
«Боруссия» взяла Яна у «Челси».
Центральный защитник — Белла-Котчап (€ 18 млн)
ПСВ арендовал Армеля у «Саутгемптона».
Центральный защитник — Харвуд-Беллис (€ 22 млн)
Тейлор на правах аренды из «Ман Сити» перешёл в «Саутгемптон».
Правый защитник — Канселу (€ 40 млн)
«Манчестер Сити» вновь отдал Жоау в аренду – теперь «Барселоне».
Центральный полузащитник — Амрабат (€ 28 млн)
«МЮ» взял Софьяна у «Фиорентины».
Центральный полузащитник — Фраттези (€ 30 млн)
«Интер» дал Давиде шанс показать себя на топ-уровне. Игрок принадлежит «Сассуоло».
Левый полузащитник — Феликс (40 млн)
«Барселона» пытается перезапустить карьеру самого дорогого футболиста «Атлетико».
Правый полузащитник — Симонс (€ 70 млн)
«РБ Лейпциг» развивает актив «ПСЖ», Хави очень хорош.
Нападающий — Лукаку (€ 35 млн)
Ромелу «пылит» за «Рому», а принадлежит «Челси».
Нападающий — Рамуш (€ 50 млн)
«ПСЖ» пробует, подходит ли Гонсалу под их футбол. Владеет форвардом «Бенфика».
Сборная самых дорогих футболистов, играющих на правах аренды в текущем сезоне
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