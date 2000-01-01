Космические эмоции юного фаната на матче «Челси»
Помните, как впервые увидели гол своей любимой команды на домашнем стадионе? Вот и юный болельщик «Челси» впервые увидел забитый мяч на «Стэмфорд Бридж». Эмоции парня — просто космос!
Мальчик впервые в жизни увидел гол «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Эмоции парня — космос!
Читайте также
Сборная из самых дорогих арендных футболистов
Сын Роналду повторил празднование гола отца. Видео
Моуринью прослезился, прощаясь с фанатами «Ромы»
Беллингем забрал у фанатов необычный баннер. Видео
Россиянин оформил покер за «МЮ»
Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ
Кейн повторил крутой рекорд Левандовского
Забавная реакция Холанда на победу «Сити». Фото
Невероятная церемония открытия Кубка Азии. Фото
«Барселона» прервала уникальную серию
Тен Хаг скоро побьёт достижение Фергюсона. Какое?
Роналду повторил гол своего сына. Видео
Роналдо дал блогеру «Золотой мяч». Видео реакции
Беллингем повторил празднование гола с фанаткой
5 самых прибыльных футбольных академий
Мусиала забросил несколько трёхочковых. Видео