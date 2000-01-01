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Космические эмоции юного фаната на матче «Челси»
Космические эмоции юного фаната на матче «Челси»
Помните, как впервые увидели гол своей любимой команды на домашнем стадионе? Вот и юный болельщик «Челси» впервые увидел забитый мяч на «Стэмфорд Бридж». Эмоции парня — просто космос!
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Мальчик впервые в жизни увидел гол «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Эмоции парня — космос!
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