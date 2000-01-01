Топ-5 завершителей атак в текущем сезоне
Компания CIES Football проанализировала 65 спортивных лиг и составила список лучших завершителей атак. Кто из футболистов вошёл в топ-5?
Как велись подсчёты?
В основу анализа лёг индекс, являющийся произведением количества голов в лиге за 90 минут на коэффициент реализации ударов.
5-е место — Лаутаро Мартинес
Индекс нападающего «Интера» составил 0,341.
4-е место — Симон Банза
Индекс форварда «Браги» – 0,355.
3-е место — Джуд Беллингем
У полузащитника «Реала» индекс также оценивается в 0,355.
2-е место — Сантьяго Хименес
Индекс нападающего «Фейеноорда» – 0,361.
1-е место – Гарри Кейн
Индекс нападающего «Баварии» составляет 0,533.
Топ-5 завершителей атак в текущем сезоне. Список вас удивит
Читайте также
Роналду пролетел мимо трофея лучшему игроку Азии
Забавный танец Де Брёйне и Фодена. Видео
Космические эмоции юного фаната на матче «Челси»
Сборная из самых дорогих арендных футболистов
Сын Роналду повторил празднование гола отца. Видео
Моуринью прослезился, прощаясь с фанатами «Ромы»
Беллингем забрал у фанатов необычный баннер. Видео
Россиянин оформил покер за «МЮ»
Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ
Кейн повторил крутой рекорд Левандовского
Забавная реакция Холанда на победу «Сити». Фото
Невероятная церемония открытия Кубка Азии. Фото
«Барселона» прервала уникальную серию
Тен Хаг скоро побьёт достижение Фергюсона. Какое?
Роналду повторил гол своего сына. Видео
Роналдо дал блогеру «Золотой мяч». Видео реакции