Случайная встреча Роналду с девочкой из России. Эмоции ребёнка — восторг!

Мечта сбылась

«Несколько раз встречалась с его сыном, Криштиану-младшим, в магазине и салоне красоты, здоровалась на улице с его мамой Долорес и мечтала познакомиться с самим Криштиану Роналду. Эта мечта сбылась», — добавила она.