Девочка из России встретила Роналду. Какие эмоции!
Девочка из России, кажется, стала самой счастливой на планете. Марселина во время отдыха с семьёй на Мадейре случайно встретила Криштиану Роналду. Вы только посмотрите на эмоции ребёнка!
Фанатка
«Моя Марселина родилась на острове в госпитале, где родился Криштиану. Она ещё ходить не умела, но уже тянула ручки к экрану телевизора, когда играл Роналду», — написала Дарья, мама девочки.
Мечта сбылась
«Несколько раз встречалась с его сыном, Криштиану-младшим, в магазине и салоне красоты, здоровалась на улице с его мамой Долорес и мечтала познакомиться с самим Криштиану Роналду. Эта мечта сбылась», — добавила она.
Случайная встреча Роналду с девочкой из России. Эмоции ребёнка — восторг!
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