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Нейросеть необычно нарисовала стадионы Африки
Нейросеть необычно нарисовала стадионы Африки
Onefootball показал, как нейросеть представила национальные стадионы сборных Африки, исходя из прозвища команд. Вышло очень круто!
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Египет, «фараоны»<br/> <br/>
Египет, «фараоны»

Кабо-Верде, «синие акулы»
Кабо-Верде, «синие акулы»
ЮАР, «Бафана-Бафана»<br/> <br/>
ЮАР, «Бафана-Бафана»

Кот-д’Ивуар, «слоны»<br/> <br/>
Кот-д’Ивуар, «слоны»

Сенегал, «львы Теранги»
Сенегал, «львы Теранги»
ДР Конго, «леопарды»<br/> <br/>
ДР Конго, «леопарды»

Гана, «чёрные звёзды»<br/> <br/>
Гана, «чёрные звёзды»

Нигерия, «суперорлы»<br/> <br/>
Нигерия, «суперорлы»

Камерун, «неукротимые львы»<br/> <br/>
Камерун, «неукротимые львы»

Нейросеть нарисовала стадионы сборных Африки, основанные на прозвищах команд. Крутые фото
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