Нейросеть необычно нарисовала стадионы Африки
Onefootball показал, как нейросеть представила национальные стадионы сборных Африки, исходя из прозвища команд. Вышло очень круто!
Египет, «фараоны»
Кабо-Верде, «синие акулы»
ЮАР, «Бафана-Бафана»
Кот-д’Ивуар, «слоны»
Сенегал, «львы Теранги»
ДР Конго, «леопарды»
Гана, «чёрные звёзды»
Нигерия, «суперорлы»
Камерун, «неукротимые львы»
Нейросеть нарисовала стадионы сборных Африки, основанные на прозвищах команд. Крутые фото
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