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Сын Роналду забил как отец после углового. Видео
Сын Роналду забил как отец после углового. Видео
Сын Криштиану Роналду зажигает в академии «Аль-Насра» не хуже, чем его отец за основу саудовского клуба. Вы только посмотрите, какие голы кладёт Роналду-младший!
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Сын Роналду забил как отец. Крутейший гол Криштиану-младшего после углового
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