Сын Роналду забил как отец после углового. Видео
Сын Криштиану Роналду зажигает в академии «Аль-Насра» не хуже, чем его отец за основу саудовского клуба. Вы только посмотрите, какие голы кладёт Роналду-младший!
Сын Роналду забил как отец. Крутейший гол Криштиану-младшего после углового
Читайте также
Нейросеть необычно нарисовала стадионы Африки
Девочка из России встретила Роналду. Какие эмоции!
Топ-5 завершителей атак в текущем сезоне
Роналду пролетел мимо трофея лучшему игроку Азии
Забавный танец Де Брёйне и Фодена. Видео
Космические эмоции юного фаната на матче «Челси»
Сборная из самых дорогих арендных футболистов
Сын Роналду повторил празднование гола отца. Видео
Моуринью прослезился, прощаясь с фанатами «Ромы»
Беллингем забрал у фанатов необычный баннер. Видео
Россиянин оформил покер за «МЮ»
Де Брёйне сравнялся с Руни по ассистам в АПЛ
Кейн повторил крутой рекорд Левандовского
Забавная реакция Холанда на победу «Сити». Фото
Невероятная церемония открытия Кубка Азии. Фото
«Барселона» прервала уникальную серию