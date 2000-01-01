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Как Луис Суарес дебютировал за «Интер Майами»?
Как Луис Суарес дебютировал за «Интер Майами»?
Луис Суарес дебютировал за «Интер Майами». Уругваец сыграл в товарищеском матче с «Эль Сальвадором» (0:0). Как прошёл первый матч Луиса?
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Старт
Старт
Суарес вышел в стартовом составе и отыграл один тайм. Голевыми действиями за это время Луис не отметился.
Команда
Команда
Вместе с уругвайцем на поле находились его бывшие партнёры по «Барселоне»: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Новый клуб
Новый клуб
Суарес подписал годичный контракт с «Интер Майами» с опцией продления ещё на год в декабре.
Луис Суарес дебютировал за «Интер Майами». Как прошёл первый матч?
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