Клопп исполнит мечту Эрикссона, больного раком
Юрген Клопп очень мило отреагировал на слова Свен-Йорана Эрикссона, больного раком, о любви к «Ливерпулю». Главный тренер мерсисайдцев предложил шведскому специалисту возглавить клуб на один день!
Печальная новость
Недавно 75-летний Эрикссон сообщил, что болен раком и ему осталось жить в лучшем случае год. В одном из интервью специалист признался, что всегда был фанатом «Ливерпуля».
Трогательные слова
«Мой отец по-прежнему болеет за «Ливерпуль», да и я тоже. Я всегда был фанатом «красных». И всегда хотел стать тренером «Ливерпуля», хотя и понятно, что этого не произойдёт. Но да, я всё ещё болельщик мерсисайдцев», — сказал Свен-Йоран.
Красивый ответ
Узнав об этом, Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на один день. «Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь», — заявил Юрген.
Исполнение мечты
«Единственное, что я могу сказать, — ему здесь будут очень рады, если он приедет. И он может сесть на моё место в офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема», — добавил Клопп.
Трогательный поступок Клоппа. Тренер «Ливерпуля» исполнит мечту Эрикссона, больного раком
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