Трогательный поступок Клоппа. Тренер «Ливерпуля» исполнит мечту Эрикссона, больного раком

Трогательные слова

«Мой отец по-прежнему болеет за «Ливерпуль», да и я тоже. Я всегда был фанатом «красных». И всегда хотел стать тренером «Ливерпуля», хотя и понятно, что этого не произойдёт. Но да, я всё ещё болельщик мерсисайдцев», — сказал Свен-Йоран.