Топ-7 дорогих футболистов из стран бывшего СССР
Transfermarkt составил список игроков с постсоветского пространства с самой высокой стоимостью на пике. Кто вошёл в топ-7 спортсменов?
7-е место — Марио Фернандес
Натурализованный бразилец на своём пике стоил € 30 млн.
6-е место — Александр Головин
Стоимость российского полузащитника на пике — € 30 млн.
5-е место — Генрих Мхитарян
Армянский полузащитник оценивался в € 37 млн.
4-е место — Александр Зинченко
Украинский защитник на пике стоил € 42 млн.
3-е место — Андрей Шевченко
Стоимость форварда из Украины на пике карьеры — € 51 млн.
2-е место — Михаил Мудрик
Украинский полузащитник оценивался в € 60 млн.
1-е место — Хвича Кварацхелия
Грузинский хавбек стоил € 85 млн.
Топ-7 самых дорогих футболистов стран бывшего СССР на пике стоимости
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