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Роналдиньо поучаствовал в модном показе. Видео
Роналдиньо поучаствовал в модном показе. Видео
Ронни во всю наслаждается жизнью после завершения карьеры. На днях легенда футбола поучаствовал в модном показе в Париже для бренда уличной одежды Kidsuper. Зацените, какой необычной образ был у форварда!
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Роналдиньо поучаствовал в показе мод в Париже. Ему выбрали необычный образ
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