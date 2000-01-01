Роналдиньо поучаствовал в показе мод в Париже. Ему выбрали необычный образ

Роналдиньо поучаствовал в модном показе. Видео

Ронни во всю наслаждается жизнью после завершения карьеры. На днях легенда футбола поучаствовал в модном показе в Париже для бренда уличной одежды Kidsuper. Зацените, какой необычной образ был у форварда!