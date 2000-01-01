Крутой поступок Эндрика! Новичок «Реала» помог фанату решить финансовые проблемы

Судьбоносная встреча

Мишель, чистильщик обуви в аэропорту Рио-де-Жанейро, во время работы увидел Эндрика. Он подошёл к 17-летнему футболисту и попросил у него фото. Во время короткого разговора Эндрик узнал, что у Мишеля проблемы.