Крутой поступок Эндрика! Парень помог фанату
Невероятная история приключилась с Эндриком. Новичок «Реала» случайно встретился с фанатом в аэропорту и помог ему решить семейные проблемы. Что же произошло?
Судьбоносная встреча
Мишель, чистильщик обуви в аэропорту Рио-де-Жанейро, во время работы увидел Эндрика. Он подошёл к 17-летнему футболисту и попросил у него фото. Во время короткого разговора Эндрик узнал, что у Мишеля проблемы.
Крутая помощь
У чистильщика обуви не хватало денег на содержание семьи и оплату аренды.
Важный поступок
Эндрик решил помочь мужчине. Он перевёл нуждающемуся 1000 бразильских реалов (около 17,8 тысячи рублей). Крутой поступок молодого футболиста!
Крутой поступок Эндрика! Новичок «Реала» помог фанату решить финансовые проблемы
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