Топ-5 тренеров по количеству поражений в сезоне
Transfermarkt составил список тренеров топ-5 с наибольшим количеством поражений в этом сезоне. Кто вошёл в пятёрку худших?
5-е место — Марко Барони
У «Вероны» в этом сезоне 13 поражений в 23 матчах.
4-е место — Урс Фишер
«Унион» под руководством Фишера проиграл 13 матчей из 17.
3-е место — Эдди Хау
«Ньюкасл» потерпел поражения в 14 матчах сезона из 31.
2-е место — Эрик тен Хаг
У «Манчестер Юнайтед» 14 поражений в 30 матчах.
1-е место — Венсан Компани
«Бёрнли» под руководством Компани проиграл 17 матчей из 25.
Кто из тренеров в этом сезоне проигрывал чаще других? Вот топ-5 неудачников
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