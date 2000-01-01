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Месси рискует не начать сезон вовремя. Почему?
Месси рискует не начать сезон вовремя. Почему?
Старт сезона МЛС под угрозой срыва. Неужели Лионель Месси и другие футболисты не начнут новый розыгрыш турнира в феврале?
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Бойкот
Бойкот
Как пишет Marca, рефери лиги намерены объявить бойкот, если к 31 января не будет нового трудового договора с Организацией профессиональных судей (PRO). Арбитров не устраивает низкая оплата труда, а в соглашении, представленном PRO, зарплата увеличена незначительно.
Пока Ассоциации профессиональных футбольных судей (PSRA) не удаётся прийти к консенсусу относительно нового соглашения. Если конфликт не удастся решить до старта сезона, то есть до 22 февраля, МЛС может заменить бойкотирующих судей арбитрами из других стран.
Пока Ассоциации профессиональных футбольных судей (PSRA) не удаётся прийти к консенсусу относительно нового соглашения. Если конфликт не удастся решить до старта сезона, то есть до 22 февраля, МЛС может заменить бойкотирующих судей арбитрами из других стран.
Месси не начнёт сезон вовремя? Старт МЛС под угрозой срыва
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