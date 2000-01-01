Месси не начнёт сезон вовремя? Старт МЛС под угрозой срыва

Пока Ассоциации профессиональных футбольных судей (PSRA) не удаётся прийти к консенсусу относительно нового соглашения. Если конфликт не удастся решить до старта сезона, то есть до 22 февраля, МЛС может заменить бойкотирующих судей арбитрами из других стран.