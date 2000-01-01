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Топ-5 игроков по числу голов головой в XXI веке
Топ-5 игроков по числу голов головой в XXI веке
Телеграм-канал «МЯЧ Production» составил список футболистов по забитым голам головой в XXI веке. Кто вошёл в топ-5?
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5-е место — Радамель Фалькао
5-е место — Радамель Фалькао
Форвард «Райо Вальекано» за карьеру забил 71 гол головой, что составляет 23,1% от всех забитых мячей футболиста.
4-е место — Фернандо Льоренте
4-е место — Фернандо Льоренте
43,7% голов за карьеру экс-нападающий «Ювентуса» забил головой, что равняется 81 мячу.
3-е место — Роберт Левандовски
3-е место — Роберт Левандовски
На счету форварда «Барселоны» 86 голов головой – 15,9% от всех забитых мячей.
2-е место — Люк де Йонг
2-е место — Люк де Йонг
Нападающий ПСВ за карьеру забил 102 мяча головой. 40,9% мячей футболист отправил в ворота именно таким способом.
1-е место — Криштиану Роналду
1-е место — Криштиану Роналду
На счету форварда «Аль-Насра» 116 голов головой – 15,6% от всех забитых мячей.
Топ-5 футболистов по числу голов головой в новом тысячелетии. Роналду в числе лучших!
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