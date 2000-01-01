Аналитики обновили прогноз на чемпиона Германии
Opta обновила прогноз на победителей Бундеслиги. Сейчас на титул претендуют лишь две команды, и впервые шансы на золото у «Байера» выше, чем у «Баварии»!
«РБ Лейпциг»
В декабре шансы команды на победу оценивались в 1,6%. Сейчас они снизились до 0. «РБ Лейпциг» максимум может рассчитывать на третье место (45,2%).
«Бавария»
В прошлый раз вероятность титула мюнхенцев составляла 69%, теперь же — 39,8%. Шансы «Баварии» на серебро сильно выше — 58%.
«Байер»
Шансы на титул у клуба из Леверкузена выросли с 29,3% до 60,1%. Вероятность стать вице-чемпионом у «Байера» — 39%.
Аналитики обновили прогноз на чемпиона Германии. «Байер» или «Бавария»?
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