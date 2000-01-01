Неожиданная встреча Месси с фанатами. Видео
Представьте: едете по городу, останавливаетесь на светофоре, а в соседней машине – Лионель Месси. А этим парням такое и представлять не надо! Крутейшее видео, по которому понятно, что жизнь удалась.
Неожиданная встреча Месси с фанатами на светофоре. Крутое видео
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