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Все трофеи Клоппа в «Ливерпуле»
Все трофеи Клоппа в «Ливерпуле»
Юрген объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Сколько трофеев специалист взял за девять лет работы в клубе?
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АПЛ
АПЛ
В сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, обойдя «Манчестер Сити» на 18 очков.
Кубок Англии
Кубок Англии
В сезоне-2021/2022 «Ливерпуль» в борьбе за трофей обыграл «Челси» — 0:0 (6:5 по пен.).
Кубок футбольной лиги
Кубок футбольной лиги
В том же году мерсисайдцы одолели «Челси» в борьбе за Кубок футбольной лиги — 0:0 (11:10 по пен.).
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии
В 2022 году «красные» обыграли в решающем матче «Манчестер Сити» (3:1).
Лига чемпионов
Лига чемпионов
В сезоне-2018/2019 в финале «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» (2:0).
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
В том же году мерсисайдцы одолели «Челси» в борьбе за Суперкубок УЕФА — 2:2 (5:4 по пен.).
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ
В финале клубного ЧМ-2019 «Ливерпуль» обыграл «Фламенго» (1:0) в дополнительное время.
Клопп уходит из «Ливерпуля». Сколько трофеев Юрген завоевал с клубом за девять лет?
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