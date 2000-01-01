Все трофеи Клоппа в «Ливерпуле»
Юрген объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Сколько трофеев специалист взял за девять лет работы в клубе?
АПЛ
В сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, обойдя «Манчестер Сити» на 18 очков.
Кубок Англии
В сезоне-2021/2022 «Ливерпуль» в борьбе за трофей обыграл «Челси» — 0:0 (6:5 по пен.).
Кубок футбольной лиги
В том же году мерсисайдцы одолели «Челси» в борьбе за Кубок футбольной лиги — 0:0 (11:10 по пен.).
Суперкубок Англии
В 2022 году «красные» обыграли в решающем матче «Манчестер Сити» (3:1).
Лига чемпионов
В сезоне-2018/2019 в финале «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» (2:0).
Суперкубок УЕФА
В том же году мерсисайдцы одолели «Челси» в борьбе за Суперкубок УЕФА — 2:2 (5:4 по пен.).
Клубный ЧМ
В финале клубного ЧМ-2019 «Ливерпуль» обыграл «Фламенго» (1:0) в дополнительное время.
Клопп уходит из «Ливерпуля». Сколько трофеев Юрген завоевал с клубом за девять лет?
Читайте также
Неожиданная встреча Месси с фанатами. Видео
Аналитики обновили прогноз на чемпиона Германии
Топ-5 игроков по числу голов головой в XXI веке
Месси может не начать сезон вовремя из-за бойкота
Кто из тренеров в этом сезоне проиграл больше всех
Винисиус в бомбардирском топ-3 бразильцев «Реала»
Холанд поделился крутым фото с Хабибом
Слёзы счастья сирийцев после выхода в плей-офф
Блогер смешно спародировал известных тренеров
Пять лучших бомбардиров 2024 года топ-5 лиг Европы
Крутой поступок новичка «Реала»! Он помог фанату
ПСВ прервал уникальную победную серию
Роналдиньо поучаствовал в показе мод. Видео
Кто из стран экс-СССР стоил на пике больше всего
Бекхэм показал, как тренируется дома. Крутое видео
Клопп исполнит мечту Эрикссона, больного раком