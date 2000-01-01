Пять самых длинных победных серий тренеров в АПЛ
Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. У немецкого специалиста множество достижений в клубе, но одно из самых крутых — наиболее продолжительная победная серия в АПЛ. Кого обошёл Клопп?
4-5-е место: Хосеп Гвардиола
«Манчестер Сити» под руководством Пепа выиграл 15 матчей подряд дважды: с февраля по август 2019 года и с декабря 2020-го по март 2021-го.
3-е место: Юрген Клопп
С марта по октябрь 2019-го Клопп с «Ливерпулем» выиграл 17 матчей.
1-2-е место: Хосеп Гвардиола
«Ман Сити» с Гвардиолой одержал 18 побед подряд (август-декабрь 2017-го).
1-2-е место: Юрген Клопп
Клопп также выиграл 18 матчей подряд с октября 2019-го по февраль 2020-го.
5 самых длинных победных серий тренеров в АПЛ. Здесь только Клопп и Гвардиола
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