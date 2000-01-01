5 самых длинных победных серий тренеров в АПЛ. Здесь только Клопп и Гвардиола

Пять самых длинных победных серий тренеров в АПЛ

Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. У немецкого специалиста множество достижений в клубе, но одно из самых крутых — наиболее продолжительная победная серия в АПЛ. Кого обошёл Клопп?