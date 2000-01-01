Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Фоден круто играет в дартс. Видео
Фоден круто играет в дартс. Видео
Фил Фоден, оказывается, не только крутой футболист, но и неплохой дартсмен. Вы только посмотрите, как хладнокровно и спокойно полузащитник «Манчестер Сити» попал в «яблочко»!
AMP-версия
Фил Фоден круто играет в дартс! Он спокойно попадает в «яблочко»
Читайте также
5 самых длинных победных серий тренеров в АПЛ
5 самых длинных победных серий тренеров в АПЛ
Все трофеи Клоппа в «Ливерпуле»
Все трофеи Клоппа в «Ливерпуле»
Неожиданная встреча Месси с фанатами. Видео
Неожиданная встреча Месси с фанатами. Видео
Аналитики обновили прогноз на чемпиона Германии
Аналитики обновили прогноз на чемпиона Германии
Топ-5 игроков по числу голов головой в XXI веке
Топ-5 игроков по числу голов головой в XXI веке
Месси может не начать сезон вовремя из-за бойкота
Месси может не начать сезон вовремя из-за бойкота
Кто из тренеров в этом сезоне проиграл больше всех
Кто из тренеров в этом сезоне проиграл больше всех
Винисиус в бомбардирском топ-3 бразильцев «Реала»
Винисиус в бомбардирском топ-3 бразильцев «Реала»
Холанд поделился крутым фото с Хабибом
Холанд поделился крутым фото с Хабибом
Слёзы счастья сирийцев после выхода в плей-офф
Слёзы счастья сирийцев после выхода в плей-офф
Блогер смешно спародировал известных тренеров
Блогер смешно спародировал известных тренеров
Пять лучших бомбардиров 2024 года топ-5 лиг Европы
Пять лучших бомбардиров 2024 года топ-5 лиг Европы
Крутой поступок новичка «Реала»! Он помог фанату
Крутой поступок новичка «Реала»! Он помог фанату
ПСВ прервал уникальную победную серию
ПСВ прервал уникальную победную серию
Роналдиньо поучаствовал в показе мод. Видео
Роналдиньо поучаствовал в показе мод. Видео
Кто из стран экс-СССР стоил на пике больше всего
Кто из стран экс-СССР стоил на пике больше всего

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android