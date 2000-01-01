Фоден круто играет в дартс. Видео
Фил Фоден, оказывается, не только крутой футболист, но и неплохой дартсмен. Вы только посмотрите, как хладнокровно и спокойно полузащитник «Манчестер Сити» попал в «яблочко»!
Фил Фоден круто играет в дартс! Он спокойно попадает в «яблочко»
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