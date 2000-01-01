Топ-6 легионеров по числу матчей в России
В РПЛ выступает немало легионеров, но кто из иностранных футболистов отыграл в российских турнирах больше всего матчей? Вот топ-6 игроков с самым большим числом матчей.
5-6-е место — Александр Кульчий
Белорус отыграл в чемпионатах России 291 матч. Полузащитник выступал за «Динамо», «Краснодар», «Ростов», «Шинник», «Томь» и «Сибирь».
5-6-е место — Тимофей Калачёв
На счету белоруса тоже 291 матч в РПЛ. Защитник играл за «Ростов», «Химки» и «Крылья Советов».
4-е место — Роман Березовский
Армянский футболист провёл в чемпионатах России 313 матчей. Вратарь выступал за «Зенит», «Динамо», «Торпедо», «Химки».
3-е место — Александр Гацкан
На счету молдаванина 323 матча в чемпионатах России. Полузащитник играл за «Рубин», «Ростов» и «Крылья Советов».
2-е место — Кристиан Нобоа
Эквадорский футболист провёл в РПЛ (и РФПЛ) 366 матчей. Нападающий выступал за «Зенит», «Сочи», «Рубин», «Динамо», «Ростов».
1-е место — Дейвидас Шемберас
На счету литовца 369 матчей в чемпионатах России. Защитник играл за «Динамо», ЦСКА и «Аланию».
Топ-6 легионеров по числу матчей в чемпионате России
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