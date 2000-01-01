Эмоции Таджикистана после исторической победы
Сборная Таджикистана в 1/8 финала Кубка Азии обыграла ОАЭ — 1:1 (5:3 пен.) и впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира. Эмоции команды — настоящее чудо!
Таджикистан впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Азии. Эмоции сборной — чудо!
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