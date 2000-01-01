Топ-6 футболистов до 23 лет по системе «гол+пас»
Transfermarkt составил список лучших футболистов до 23 лет по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы. Как выглядят шесть самых крутых игроков?
6-е место — Букайо Сака
22-летний полузащитник «Арсенала» забил шесть голов и сделал восемь результативных пасов в 20 матчах АПЛ.
5-е место — Энтони Гордон
На счету 22-летнего вингера «Ньюкасла» семь голов и семь ассистов в 20 матчах АПЛ.
4-е место — Виктор Бонифасе
23-летний нападающий «Байера» отметился 10 голами и семью результативными пасами в 16 матчах Бундеслиги.
3-е место — Луа Опенда
На счету 23-летнего форварда «РБ Лейпциг» 13 забитых мячей и четыре голевые передачи в 19 матчах Бундеслиги.
2-е место — Джуд Беллингем
20-летний полузащитник «Реала» забил 14 голов и сделал три ассиста в 18 матчах Ла Лиги.
1-е место — Эрлинг Холанд
В активе 23-летнего норвежца из «Манчестер Сити» 14 голов и четыре результативных паса в 15 матчах АПЛ.
Лучшие футболисты до 23 лет по системе «гол+пас» в этом сезоне в топ-5 лигах Европы
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