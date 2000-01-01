Сборная самых дорогих трансферов сезона-2023/2024
Transfermarkt собрал сборную из самых дорогих трансферов этого сезона. Кто попал в элитную команду?
Вратарь — Андре Онана
Голкипер перешёл из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» за € 50,2 млн.
Защитник — Лукас Эрнандес
«ПСЖ» заплатил за игрока «Баварии» € 45 млн.
Защитник — Йошко Гвардиол
Трансфер футболиста из «РБ Лейпциг» обошёлся «Ман Сити» в € 90 млн.
Защитник — Ким Мин Джэ
Игрок перешёл из «Наполи» в «Баварию» за € 50 млн.
Опорник — Мойсес Кайседо
«Челси» заплатил за футболиста «Брайтона» € 116 млн.
Опорник — Деклан Райс
Трансфер игрока из «Вест Хэма» обошёлся «Арсеналу» в € 116,6 млн.
Вингер — Неймар
Футболист перешёл из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за € 90 млн.
Полузащитник — Джуд Беллингем
«Реал» заплатил за игрока дортмундской «Боруссии» € 103 млн.
Вингер — Жереми Доку
Трансфер футболиста из «Ренна» обошёлся «Ман Сити» в € 60 млн.
Форвард — Рандаль Коло Муани
Нападающий перешёл из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за € 95 млн.
Форвард — Гарри Кейн
«Бавария» заплатила за игрока «Тоттенхэма» € 95 млн.
Сборная самых дорогих трансферов сезона-2023/2024
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