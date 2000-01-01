Соперник Месси отпраздновал гол в стиле Роналду. Реакция Лео попала на видео

Реакция Месси на празднование гола в стиле Роналду

Форвард «Аль-Хиляля» Майкл в матче с «Интер Майами» (3:4) отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду. Лионелю Месси это, кажется, не особо понравилось. Вы посмотрите на его реакцию!