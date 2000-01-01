Месси, Суарес и Неймар снова воссоединятся? Бразильцу вдруг припомнили старое интервью

Важное заявление

«Я же был тем, кто просил играть за команду Дэвида. Я хочу этого. Сказал ему, что буду играть там однажды. Как я говорил, у меня уже есть контракт с Дэвидом. Через несколько лет я буду там. У нас общие планы. Он мой президент», — говорил Неймар в программе «Легенды о легендах».