Месси, Суарес и Неймар снова воссоединятся?
Кажется, «Интер Майами» скоро превратится в «Барселону». Недавно в клубе Бекхэма воссоединились Месси и Суарес, а теперь в команде ждут Неймара? Неужели нас ждёт возвращение легендарной тройки?
Трансфер?
О возможном переходе в «Интер Майами» Неймара стали говорить на основе его старого интервью. Ещё в феврале 2020 года бразилец утверждал, что уже договорился с Бекхэмом о переходе в клуб МЛС через пару лет.
Важное заявление
«Я же был тем, кто просил играть за команду Дэвида. Я хочу этого. Сказал ему, что буду играть там однажды. Как я говорил, у меня уже есть контракт с Дэвидом. Через несколько лет я буду там. У нас общие планы. Он мой президент», — говорил Неймар в программе «Легенды о легендах».
Восстановление
Сейчас Неймар принадлежит «Аль-Хилялю», но не выступает с осени, так как восстанавливается от разрыва «крестов». Серьёзную травму форвард получил в октябре на матче сборной Бразилии.
Месси, Суарес и Неймар снова воссоединятся? Бразильцу вдруг припомнили старое интервью
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