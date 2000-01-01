Топ-6 самых дорогих трансферов «Спартака»
«Спартак» приобрёл Манфреда Угальде у «Твенте». Трансфер костариканца вошёл в топ-6 самых дорогих в истории московского клуба! Кто же попал в эту шестёрку?
6-е – 4-е место — Алекс Крал
Трансфер полузащитника из «Славии» в сезоне-2019/2020 обошёлся в € 12 млн.
6-е – 4-е — Педро Роша
В сезоне-2017/2018 форвард перешёл из «Гремио» также за € 12 млн.
6-е – 4-е — Эйден Макгиди
€ 12 млн было заплачено и за переход ирландского полузащитника из «Селтика» летом 2010 года.
3-е место — Фернандо
Трансфер полузащитника из «Сампдории» в сезоне-2016/2017 обошёлся в € 12,5 млн.
2-е место — Манфред Угальде
В это трансферное окно нападающий перешёл из «Твенте» за € 13 млн.
1-е место — Гус Тиль
За полузащитника «АЗ Алкмар» в сезоне-2019/2020 заплатили € 18 млн.
Угальде — в топ-6 самых дорогих трансферов «Спартака» в истории. Кто ещё в списке?
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