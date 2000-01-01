Кто круче: Месси или Роналду?
«Интер Майами» и «Аль-Наср» сыграют между собой уже 1 февраля. Потенциально нас ждёт 38-я встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кто же из футболистов круче?
Матчи
За карьеру Месси отыграл 1047 матчей, а Роналду — 1204 матча.
Голы
На счету Лионеля 821 гол, а у Криштиану — 873 забитых мяча за сборную и клубы.
Голы с пенальти
Аргентинец реализовал 108 11-метровых из 139, а португалец — 161 из 190 пенальти.
Голы со штрафного
Месси забил 65 мячей со штрафного, а Роналду — 61.
Хет-трики
За карьеру Лео оформил 57 хет-триков, а Криштиану — 63.
Ассисты
В активе аргентинца 361 ассист, а португальца — 249 голевых пасов.
Завтра Роналду сыграет против Месси! А сейчас мы сравним их статистику
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