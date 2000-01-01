Тренировка Криштиану Роналду в отпуске — мощь! Видео

Роналду показал, как тренировался в отпуске. Видео

Криштиану Роналду сейчас восстанавливается после небольшой травмы. Из-за этого он даже не сыграл в матче с Лионелем Месси. Но вы посмотрите, как Криштиану усердно тренировался в отпуске.