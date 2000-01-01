Топ-5 самых влиятельных клубов мира
Издание FourFourTwo составило рейтинг самых влиятельных клубов на основе истории команд, количества титулов, фан-базы, финансов и стадионов. Кто же вошёл в топ-5?
5-е место — «Ливерпуль»
Мерсисайдцы — самая успешная английская команда в Лиге чемпионов. Клуб неоднократно прекрасно выступал в 80-х годах и при Юргене Клоппе. При этом «красные» переживали тяжёлые времена, например, Хиллсборо.
4-е место — «Бавария»
Мюнхенцы — всего лишь вторая команда, бравшая требл больше одного раза. Немецкая команда продолжает доминировать в Германии и сейчас. Правда, «Байер» Алонсо в этом сезоне очень хочет это оспорить.
3-е место — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» пережил лучшие времена при Алексе Фергюсоне. Сейчас клуб в кризисе, но по-прежнему остаётся одним из самых популярных в мире.
2-е место — «Барселона»
«Барселона» — больше чем клуб, она — сердце Каталонии. Сине-гранатовые — первый клуб, выигравший шесть трофеев за год.
1-е место — «Реал Мадрид»
Мадридцы — лидеры по числу побед в Лиге чемпионов и Ла Лиге. В соцсетях на клуб подписано больше человек, чем на любую другую команду в мире.
Топ-5 самых влиятельных клубов мира. В лидерах сразу две испанские команды
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