Топ-5 самых влиятельных клубов мира. В лидерах сразу две испанские команды

4-е место — «Бавария»

Мюнхенцы — всего лишь вторая команда, бравшая требл больше одного раза. Немецкая команда продолжает доминировать в Германии и сейчас. Правда, «Байер» Алонсо в этом сезоне очень хочет это оспорить.