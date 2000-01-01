Саудовский шейх потроллил Месси во время матча. Видео

Шейх потроллил Месси во время матча. Видео

«Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» (6:0) в товарищеском матче в Саудовской Аравии. Во время игры камера сфокусировалась на Месси, а потом трансляция переключилась на трибуну, где один из зрителей, местный шейх, потроллил Лионеля из-за такого счёта. Вышло забавно.