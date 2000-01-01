Реакция Роналду на голы «Аль-Насра» в матче с командой Месси. Видео

Реакция Роналду на голы в ворота команды Месси

Криштиану Роналду не сыграл в матче с «Интер Майами», но поддерживал свою команду с трибун. «Аль-Наср» разгромил соперника со счётом 6:0, а португалец ярко радовался голам своих одноклубников на трибуне.