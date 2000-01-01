«МЮ» — в числе худших по пропущенным голам в АПЛ!
«Манчестер Юнайтед» — одна из худших команд в АПЛ по пропущенным голам. Больше, чем манкунианцы, в лиге пропускал лишь один клуб!
Ужасная статистика
«МЮ» пропустил в этом сезоне 50 голов: 35 в АПЛ и 15 – в Лиге чемпионов. Среди команд Премьер-лиги больше пропускал лишь «Шеффилд Юнайтед». В ворота «клинков» забили 59 мячей.
«Манчестер Юнайтед» — в числе худших по пропущенным голам в АПЛ
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