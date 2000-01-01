Хойлунд побил рекорд Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Рекордсмен

Расмус в возрасте 20 лет и 362 дней стал самым молодым футболистом «МЮ», которому это удавалось. До этого рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который в возрасте 21 года забил два гола и отдал два ассиста за два матча.