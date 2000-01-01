Хойлунд побил рекорд Роналду в «МЮ»!
«Манчестер Юнайтед» сейчас не в лучшей форме, в отличие от Расмуса Хойлунда. Форвард побил рекорд Криштиану Роналду, державшийся с 2007 года! Какой?
Крутые показатели
20-летний Хойлунд уже два матча АПЛ подряд забивает гол и отдаёт результативный пас. На счету датчанина 2+2 по системе «гол+пас» в играх с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (4:3).
Рекордсмен
Расмус в возрасте 20 лет и 362 дней стал самым молодым футболистом «МЮ», которому это удавалось. До этого рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который в возрасте 21 года забил два гола и отдал два ассиста за два матча.
Хойлунд побил рекорд Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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