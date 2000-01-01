Роналду потратил на подарок Джорджине $ 100 тыс.

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес отметила своё 30-летие. Португалец не пожалел денег на подарок свой девушке. Криштиану потратил $ 100 тыс. (около 9 млн рублей)!