Роналду потратил на подарок Джорджине $ 100 тыс.
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес отметила своё 30-летие. Португалец не пожалел денег на подарок свой девушке. Криштиану потратил $ 100 тыс. (около 9 млн рублей)!
Криштиану подарил Джорджине часы бренда Jacob, усыпанные бриллиантами. Драгоценные камни обрамляют электронный циферблат и ремешок цвета фуксии.
Роналду потратил на подарок Джорджине $ 100 тыс.!
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