Нереальный трюк с мячом от чемпиона мира по фристайлу! Видео

Нереальный трюк с мячом от чемпиона мира по фристайлу

Чемпион мира по фристайлу Андри Рагеттли показал, что умеет делать не только крутые трюки на склоне. Швейцарец почеканил мяч, двигаясь на горных лыжах. Вышло круто!