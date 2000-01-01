Какие топ-клубы не выигрывали чемпионат Германии?
«Байер» в погоне за первым титулом Бундеслиги. Вы удивитесь, но, помимо команды из Леверкузена, ещё несколько известных клубов никогда не становились чемпионом Германии.
«Байер»
Клуб пять раз становился вице-чемпионом Бундеслиги, побеждал в Кубке УЕФА, доходил до финала Лиги чемпионов и брал Кубок Германии. Но вот победа в чемпионате команде так и не покорилась.
«РБ Лейпциг»
«Быки» выигрывали Суперкубок и дважды Кубок Германии. Но в Бундеслиге команда не поднималась выше второго места.
«Хоффенхайм»
Высшим достижением клуба в чемпионате Германии стало третье место в сезоне-2017/2018. Более чем за век «деревенским» не удалось добраться до титула.
«Майнц»
В Бундеслигу клубу удалось выйти лишь в начале XXI века. Однако, несмотря на старания Юргена Клоппа и Томаса Тухеля, добраться до титула у команды не вышло.
Четыре известных клуба никогда не выигрывали чемпионат Германии. Кто, кроме «Байера»?
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