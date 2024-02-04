40 тысяч фанатов пришли на тренировку Месси. Невероятное видео

40 тысяч фанатов пришли на тренировку Месси. Видео

Месси — настоящая мировая звезда. Чтобы посмотреть тренировку Лео в Гонконге, на стадион пришли 40 тысяч болельщиков! Атмосфера на арене получилась невероятной.