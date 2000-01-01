Какие клубы никогда не выигрывали чемпионат Италии
Чемпионат Италии ведёт свою историю с конца XIX века! За 126 лет в турнире побеждали всего 16 клубов. А какие известные команды ни разу не брали титул?
«Аталанта»
Высшее достижение бергамасков — победа в Кубке Италии. В чемпионате страны команде везло меньше — «Аталанта» трижды подряд стала бронзовым призёром турнира (с 2018 по 2021 год), выше забраться пока не удавалось.
«Парма»
Жёлто-синие были настоящими монстрами в 1990-х. «Парма» дважды выиграла Кубок УЕФА, по разу Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, трижды Кубок Италии и один раз — национальный Суперкубок. Но стать чемпионом страны не удалось. «Парма» становилась второй и дважды третьей.
«Удинезе»
У клуба волнообразная история. Чёрно-белые то боролись за чемпионство в Серии А, то вылетали в Серию B. К заветному титулу команда была близка трижды: в 1950-х, 1990-х и 2010-х годах.
«Палермо»
Клуб был одним из лидеров Серии А в конце нулевых. Тогда из «Палермо» вышло немало известных футболистов: Лука Тони, Пауло Дибала, Эдинсон Кавани. Но высшим достижением клуба так и осталось пятое место в чемпионате.
Какие известные клубы никогда не выигрывали чемпионат Италии?
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